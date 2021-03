Zaki: Amnesty International, timore è un altro anno carcere

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - "A questo punto, la sensazione è proprio evidente di un voler accanirsi sul piano giudiziario nei confronti di Patrick e mi sembra evidente che i giudici vogliono far passare a Patrick un altro anno di carcere come quello appena concluso. Dobbiamo fare tutto il possibile e in questo la Farnesina deve avere un ruolo così come le istituzioni italiane tutte. Dobbiamo fare quanto è possibile per evitare che questo scenario di un prolungamento di mesi e mesi della detenzione si verifichi". Così all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia sul rinnovo di altri 45 giorni di detenzione per Patrick George Zaki, studente 29enne dell'Università di Bologna.

"Questa decisione - spiega Noury - è di una crudeltà inaudita. Neanche il ricovero del padre in ospedale e il fatto che sono trascorsi 12 mesi e mezzo ormai dall'arresto, hanno convinto i giudici a scegliere diversamente". (ANSA).