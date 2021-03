Ue,presto più consegne, prepararsi a vaccinazioni di massa

(ANSA) - BRUXELLES, 01 MAR - "Le consegne" dei vaccini "aumenteranno nei prossimi mesi, in linea con i nostri accordi.

È essenziale essere preparati per le vaccinazioni di massa, per far fronte al crescente ritmo delle consegne. Dobbiamo continuare a vaccinare il più rapidamente possibile, specialmente di fronte alle nuove varianti". Così la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, alla videoconferenza dei ministri dell'Ue. "È fondamentale che non vi sia alcun intervallo tra le dosi" di vaccino "consegnate e le dosi somministrate e che nessun vaccino sia inutilizzato", ha avvertito. (ANSA).