Ue, Ema snellirà procedure vaccini per renderle più veloci

(ANSA) - BRUXELLES, 01 MAR - L'Agenzia europea per il farmaco (Ema) "snellirà le procedure per renderle il più veloci possibile e lavoreremo con la nostra task force industriale insieme al Commissario Breton per aumentare la produzione.

Grazie a questo puntiamo ad avere nei prossimi mesi accordi di acquisto anticipato nuovi o adeguati per le varianti dei vaccini". Così la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, alla videoconferenza dei ministri Ue. (ANSA).