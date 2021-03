M5s: Fico, benvenuto Conte, ora al lavoro per ripartire

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Benvenuto Giuseppe! Adesso al lavoro tutti insieme per ripartire più forti di prima". Lo scrive in un post il presidente della Camera e deputato M5s Roberto Fico che giudica "un fatto positivo e un dato di grande valore che Giuseppe Conte abbia dato la disponibilità a elaborare un progetto rifondativo con il M5s".

"La nostra comunità si allarga, abbiamo tanta strada da fare per ripensare il futuro" aggiunge. (ANSA).