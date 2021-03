Golden Globe: i premi partono all'insegna dell'inclusione

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Esordio all'insegna dell'inclusione per i Golden Globes 2021. Due attori di colore, John Boyega per "Small Axe", e Daniel Kaluuyia per "Jude and the Black Messiah" hanno ricevuto i primi globi d'oro dall'associazione dei giornalisti stranieri a Hollywood, sotto accusa in questi giorni per non aver al loro interno un solo collega nero. (ANSA).