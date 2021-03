Gb: controlli al cuore, principe Filippo trasferito

(ANSA) - LONDRA, 01 MAR - Cresce l'allarme per le condizioni del 99enne principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II. Il duca di Edimburgo è stato infatti trasferito nelle ultime ore dalla clinica in cui si trovava da quasi due settimane per una non meglio precisata infezione in un altro ospedale di Londra, il St Bartholomew's Hospital, dove viene sottoposto a esami cardiaci per una "condizione pre esistente". Lo riferisce oggi Buckingham Palace. (ANSA).