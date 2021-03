Covid: premier Modi riceve il primo vaccino 'Made in India'

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il premier indiano Narendra Modi ha ricevuto il primo vaccino contro il coronavirus prodotto in India dando così il via ad un'accelerazione della campagna di immunizzazione nel continente. Lo riporta il Guardian.

Da oggi nel continente possono essere vaccinate le persone sopra i 60 anni e quelle che hanno più di 45 anni con determinate patologie.

L'India, che ha registrato il maggior numero di casi di Covid-19 al mondo dopo gli Stati Uniti, ha vaccinato finora oltre 12 milioni di operatori sanitari e lavoratori in prima linea.

"E' notevole come i nostri medici e scienziati abbiano lavorato in tempi rapidi per rafforzare la lotta globale contro il coronavirus", ha scritto Modi su Twitter, postando una foto mentre viene vaccinato in un ospedale di New Delhi. "Rivolgo un appello a tutti coloro che possono essere vaccinati. Insieme, rendiamo l'India libera dal Covid!" (ANSA).