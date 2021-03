Cina, dall'Onu accuse senza fondamento sui diritti umani

(ANSA) - PECHINO, 01 MAR - La Cina ha definito "infondate" le accuse dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, esprimendo "ferma opposizione alla politicizzazione delle questioni relative ai diritti umani". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha espresso rammarico su quanto detto venerdì dalla ex presidente cilena al Consiglio per i diritti umani secondo cui la Cina sta limitando libertà civili e politiche fondamentali e, sullo Xinjiang, "è necessaria una valutazione approfondita e indipendente della situazione". Wang ha invitato "a non interferire negli affari interni della Cina col pretesto dei diritti umani". (ANSA).