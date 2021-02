Russia: Navalny sconterà la pena a 200 km da Mosca

(ANSA) - MOSCA, 28 FEB - Il dissidente russo Alexei Navalny è stato trasferito nella regione di Vladimir, circa 200 km a est di Mosca, dove sconterà la sua condanna a 2 anni e mezzo di reclusione in una colonia penale: la ha reso noto un funzionario alle agenzie di stampa russe. "Abbiamo informazioni al 100% che Navalny è arrivato nella regione di Vladimir per scontare la sua pena. All'inizio verrà posto in quarantena, poi verrà trasferito nella sua colonia", ha detto all'agenzia di stampa Interfax Alexei Melnikov, membro della commissione pubblica di Mosca che monitora i diritti umani dei detenuti. (ANSA).