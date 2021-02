Racconto Ancella torna in aprile su Hulu

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - June Osborne e le altre ancelle ribelli del regime teocratico di Gilead tornano in aprile su Hulu per la quarta stagione della serie ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood e anche stavolta, come e ancor più che nelle tre precedenti, lo sfondo di riferimento rifletterà le ansie del momento: nella fattispecie quelle dei tempi post-Trump.

La serie tornerà con tre di dieci episodi il 28 aprile e prenderà le mosse da quando, alla fine della terza stagione, June rischia la vita per liberare decine di bambini di Gilead e mandarli in Canada. Miller ha detto di non aver mai considerato l'ipotesi di far morire June, ma che le conseguenze delle sue azioni hanno spinto la serie su una nuova traiettoria e che il pubblico "sarà soddisfatto" dalle soluzioni: "In parte ha a che fare con il Covid e con la considerazione che la vita è breve, ma in questa stagione abbiamo cercato di fare progressi e far succedere cose".

La quarta stagione era tornata sul set un anno fa, ma quasi subito, in marzo, la pandemia aveva bloccato la produzione.

Quando è stato possibile ricominciato a girare è stato necessario ridurre il numero delle persone nelle scene e creare "bolle" di lockdown. "La cosa più difficile è stata far arrivare il cast in Canada. Per questo abbiamo dovuto tener fuori alcuni attori". Ma una volta creata la "bolla", tra test e quarantene, "tutto è andato come si deve", ha detto Elizabeth Moss, che oltre a interpretare il ruolo di June stavolta è per la prima volta alla regia di tre delle dieci puntate.

E c'è già comunque una quinta stagione all'orizzonte: Miller ha detto di essere rimasto affascinato da quanto accade in "The Testaments", il sequel che la Atwood ha dato alle stampe nel 2019 e di cui Hulu ha acquisito i diritti: "Sarà parte del nostro futuro". (ANSA).