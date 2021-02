Cnn, ci fu strage di cristiani a santuario Tigré a novembre

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - In un reportage sul suo sito, per il quale sono stati intervistati numerosi superstiti e testimoni, e visionati filmati e foto, la Cnn conferma le notizie - diffuse in Italia da Aiuto alla chiesa che soffre (Acs) a fine gennaio - di una strage di cristiani ortodossi compiuta da militari eritrei presso il santuario di Maryan Dengelat, nella regione etiopica del Tigrè, dove il 30 novembre scorso i fedeli si erano radunati per la festività di Tsion Maryam.

Tra le vittime, riferisce la Cnn citando le drammatiche testimonianze, "preti, anziani, donne intere famiglie ed un gruppo di ragazzi di una scuola di catechismo, alcuni di soli 14 anni". Il numero di vittime è incerto ma si parla di circa 150 persone uccise. (ANSA).