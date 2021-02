Rapporto 007 Usa, Mbs reputava Khashoggi minaccia a regno

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 26 - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman vedeva il giornalista dissidente Jamal Khashoggi come una minaccia al regno e sostenne ampiamente l'uso della violenza, se necessaria, per metterlo a tacere: lo afferma un rapporto dell'intelligence Usa diffuso oggi dall'amministrazione Biden. Nel rapporto sono citate anche 21 persone che gli 007 americani ritengono con "alta fiducia" complici o responsabili per la morte del giornalista dissidente per conto di bin Salman. (ANSA).