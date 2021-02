Governo: Crimi, mia la scelta di non fare sottosegretario

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "In molti mi state chiedendo perché non sono fra i membri dell'esecutivo. Quella di rimanerne fuori è stata una mia scelta. Una scelta alla quale hanno aderito anche i due capigruppo e vice capigruppo di Camera e Senato, che insieme a me hanno lavorato alla composizione della squadra di governo proposta". Così il capo politico M5s Vito Crimi in un post. (ANSA).