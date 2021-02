Congo: funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Si sono celebrati in mattinata nella basilica di Santa Maria degli Angeli, i funerali di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lunedì scorso in Congo. I feretri, avvolti nel tricolore sono stati trasportati nella chiesa dai carabinieri del 13/o reggimento, quello di Iacovacci.

Presenti il premier Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati in rappresentanza del capo dello Stato Sergio Mattarella, oltre alle famiglie degli scomparsi. (ANSA).