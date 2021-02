Tiger Woods: 'E' sveglio e si sta riprendendo'

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Tiger Woods "è sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza di ospedale" dopo aver subito lesioni multiple alle gambe nell'incidente stradale di ieri: lo hanno reso noto in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter il suo team di medici e la TGR Foundation.

Il campione di golf, prosegue il messaggio, ha subito "una lunga procedura chirurgica alla parte inferiore della gamba destra e alla caviglia destra". In particolare, Woods ha riportato fratture alla tibia e al perone, oltre che al piede e alla caviglia.

"Ringraziamo tutti per l'enorme sostegno ed i messaggi ricevuti in questo difficile periodo", sottolinea il messaggio.

