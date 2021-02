Khashoggi: 'domani rapporto 007 Usa, bin Salman coinvolto'

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 24 - Joe Biden intende telefonare oggi al re Salman dell'Arabia Saudita in vista in particolare della diffusione prevista per domani del rapporto dell'intelligence Usa che confermerebbe il coinvolgimento del figlio, il principe ereditario Mohammed bin Salman, nell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Lo riporta Axios, citando una fonte protetta dall'anonimato.

"Il rapporto, un documento non classificato prodotto dalla direzione della National Intelligence e atteso per domani, implica che il principe ereditario Mohammed bin Salman sia coinvolto nell'omicidio e nello smembramento di Khashoggi nel consolato saudita a Instabul nel 2018", scrive Axios. Bin Salman ha negato ogni coinvolgimento ma ha accettato la responsabilità come leader de facto del Paese. Se avverrà come da programma, sarà la prima telefonata del presidente Usa al re saudita. Biden ha deciso di ricalibrare la relazione con Riad, anche scegliendo come interlocutore il sovrano, e non il figlio, come aveva fatto Donald Trump. (ANSA).