Governo: Andrea Costa, un onore, sento grande responsabilità

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 FEB - "Un onore essere chiamato al Governo, sento forte su di me una grande responsabilità. La politica per me è sempre stata ascolto e impegno. Domani incontrerò subito il ministro Speranza, sarà un piacere lavorae per la sanità del Paese insieme a lui". Così il neo sottosegretatio alla Salute, lo spezzino Andrea Costa.

Costa è stato consigliere regionale di Liguria Popolare è considerato molto vicino a Maurizio Lupi (Noi per l'Italia).

Alle ultime elezioni regionale non era stato rieletto e ricopriva attualmente l'incarico di consigliere comunale alla Spezia. È stato per tre mandati sindaco di Beverino (La Spezia).

Costa non è l'unico sottosegretario spezzino: stesso incarico è toccato per la Difesa a Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega, ruolo che condividerà con Giorgio Mulé (Forza Italia), eletto in Liguria. «Inizia per me una nuova avventura. Sono molto emozionata e altrettanto determinata a darmi da fare nell'interesse del Paese e dei cittadini. Ora al lavoro» ha commentato a caldo Pucciarelli.

Del Governo Draghi fa parte un altro spezzino, il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) (ANSA).