Generali: piano Fenice 190, 3,5 miliardi per rilancio Europa

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - In occasione dei suoi 190 anni, Generali presenta Fenice 190, un piano di investimenti da 3,5 miliardi di euro per sostenere il rilancio delle economie europee colpite dal Covid 19, a cominciare da Italia, Francia e Germania, per proseguire durante i cinque anni del piano in tutti i Paesi europei dove il gruppo è presente. Si tratta di una delle iniziative che il gruppo, fondato a Trieste il 26 dicembre 1931, ha deciso di adottare per celebrare nel 2021 la ricorrenza. Saranno iniziative rivolte ai propri dipendenti, agenti, clienti e alle comunità in cui il gruppo opera, a partire appunto da Fenice 190.

"Il 190/o anniversario cade in un anno decisivo per superare insieme la più grave crisi mondiale dal dopoguerra e porre le premesse per un grande rilancio a livello globale" ha affermato il ceo di Generali, Philippe Donnet. "Mai come oggi, in un contesto senza precedenti - ha aggiunto Gabrile Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali - il gruppo Generali intende costruire una visione di futuro condivisa e sostenibile per tutti gli stakeholder". (ANSA).