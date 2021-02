Covid: Francia, governo, 'situazione peggiora'

(ANSA) - PARIGI, 24 FEB - La situazione dei contagi da coronavirus "sta peggiorando" in Francia ed "è molto preoccupante in una decina di dipartimenti": lo ha detto oggi, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce del governo, Gabriel Attal.

Il peggioramento "impone misure rapide e forti", ha aggiunto Attal, precisando che il primo ministro Jean Castex le annuncerà domani in una conferenza stampa. (ANSA).