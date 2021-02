Lolita Lobosco, record, 7 mln 535mila e 31.8 share

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Una partenza incredibile per la prima puntata delle Indagini di Lolita Lobosco andata in onda su Rai 1 in prima serata ieri: 7.5 milioni 535mila spettatori con il 31.8% di share. Numeri che fanno della serie tv con Luisa Ranieri, nel ruolo del vicequestore della nuova serie giallo-comedy firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori) una rivelazione nel panorama della fiction Rai. Una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. Nel cast ci sono anche Lunetta Savino nel ruolo della madre di Lolita Nunzia e Filippo Scicchitano. (ANSA).