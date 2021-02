Incidente Denver, Boeing ferma tutti 777 con stesso motore

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - La Boeing ha deciso di fermare temporaneamente tutti i 128 suoi velivoli della classe 777 dotati del motore Pratt & Whitney PW4000-112, lo stesso che si è incendiato in aria sopra il Colorado su un volo United Airlines, facendo precipitare pezzi sulla città di Denver, sabato scorso.

Lo ha detto un portavoce dell'azienda di Seattle. Già ieri la Federal Administration Aviation aveva ordinato che i 777 con motori PW4000 doveva essere "ispezionati di emergenza" e questo vorrà "probabilmente dire che alcuni aerei saranno rimossi dal servizio". La decisione della Faa segue l'incidente di United Airlines a Denver, quando uno dei suoi velivoli - un 777 con PW4000 - è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un motore in fiamme che ha causato una pioggia di detriti nell'area circostante la città del Colorado. Un atterraggio di emergenza che non ha causato feriti fra i 231 passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio, diretti inizialmente a Honolulu. Nessun ferito neanche a terra, dove molti detriti sono caduti in strade e giardini. (ANSA).