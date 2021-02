Congo:Salvini, ci stringiamo a famiglia Iacovacci e ad Arma

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Oggi è una giornata di sgomento e infinita tristezza per il nostro Paese. Onoriamo la memoria di Vittorio Iacovacci, il carabiniere caduto per proteggere l'ambasciatore italiano, anch'egli ucciso, in un attentato vile e barbaro in Congo. Un ragazzo di 30 anni, un militare innamorato dell'Italia e della sua divisa fino all'estremo sacrificio. Ci stringiamo col pensiero e, per chi crede, con la preghiera in un abbraccio commosso alla sua famiglia, ai suoi amici, all'Arma tutta e alla comunità di Sonnino (Latina)".

Lo scrive su facebook il leader della Lega Matteo Salvni.

