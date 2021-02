Covid: Fauci, significativo grado di normalità a fine anno

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - "Significativo grado di normalità" entro la fine dell'anno, ma "potrebbe non essere esattamente la normalità del novembre 2019". Lo afferma Anthony Fauci, il superesperto americano in malattie infettive in un'intervista a Cnn.

Gli Stati Uniti stanno somministrando circa 1,5 milioni di vaccini per il Covid al giorno ma un'accelerazione è attesa entro aprile. E' "possibile" comunque che gli americani possano dover indossare la mascherina nel 2022, aggiunge Fauci invitando alla cautela nelle stime e nelle previsioni perché le variabili in gioco sono molte. (ANSA).