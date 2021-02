Vaccini: taglio Astrazeneca circa 15% su dosi in consegna

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il taglio nazionale, comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino Astrazeneca, si aggirerebbe sul 15%. Il taglio dei vaccini, comunicato in queste ore alle Regioni, è oggetto anche della Conferenza delle Regioni di oggi.

Alla Regione Lazio è stata comunicata una riduzione di 9 mila dosi del vaccino Astrazeneca per le prossime consegne. In Emilia Romagna, fanno sapere dalla Regione, "ne dovevano arrivare diverse decine di migliaia, ma c'è una decurtazione di 4-5 mila dosi". "Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini #Astrazeneca. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile. L'Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle Regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende", scrive su Fb il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti. (ANSA).