Sanremo: Mihajlovic, sarò sul palco con Ibrahimovic

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - Zlatan Ibrahimovic non sarà l'unico ospite calcistico di eccezione nella prossima edizione di Sanremo alle porte. Con l'attaccante del Milan ci sarà pure, per una puntata, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, amico del rossonero: "Ho sentito Amadeus stamattina. Sì, vado a Sanremo, io e Ibra canteremo: due zingari sul palcoscenico. Per fortuna non ci sarà il pubblico, perché non so né ballare, e questo lo avete già potuto vedere, non so neppure cantare.

Zlatan è un po' meglio di me a ballare, ma pure lui a cantare...

male male. Voi italiani avete una grande musica. Personalmente mi piace Io vagabondo. In Italia c'è tutto, in questo paese si sta bene". (ANSA).