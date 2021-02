Salvini, la Lega sarà presente al ministero dell'Interno

(ANSA) - CATANIA, 19 FEB - Con il completamento della squadra di governo "la Lega sarà presente al ministero dell'Interno e commenteremo i fatti e non le ipotesi", ma "dalle prime parole del presidente Draghi" emerge "una politica europea dei rimpatri che arriva grazie alla nostra azione che ha ridotto gli sbarchi, contrastato i trafficanti, ridotto i morti in mare e svegliato l'Europa". Lo ha detto Matteo Salvini uscendo dall'aula bunker di Catania, a conclusione dell'udienza preliminare del caso Gregoretti.

"Del nuovo governo in carica la Lega è orgogliosamente e lealmente protagonista, anche viste le defezioni che arrivano da altre parti - ha aggiunto il leader della Lega -. Noi siamo assolutamente e convintamente forza propulsiva di questo governo che attuerà politiche europee serie e rigorose sul tema immigrazione". (ANSA).