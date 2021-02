M5S: probivira Andreola, sospendere per ora espulsioni

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Il collegio dei probiviri si esprime all'unanimità dei propri membri su ogni provvedimento. Ritengo, quindi, opportuno sospendere in questo momento tutte le attività di ordinaria competenza e spettanza del collegio quali richiami, sospensioni ed espulsioni degli iscritti e portavoce del Movimento in attesa che vengano ricostituiti, secondo il mio punto di vista, in maniera completa nel pieno dello svolgimento delle funzioni, oltre che nel rispetto dei contrappesi associativi di tutti gli organi del M5S". E' quanto spiega la probivira Raffaella Andreola in un'intervista a LaCnews24 rilanciata anche sul suo profilo Fb. (ANSA).