Claudio Bisio, sono positivo al Covid, ma sto bene

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid.

Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto bene". Così la 'storia' postata oggi sui social (Instagram e Facebook) dall'attore Claudio Bisio.

"Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie TV ('Tutta colpa di Freud', serie in otto episodi di 45 minuti disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 26 febbraio), ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista (Rolando Ravello) a tutti un abbraccio" conclude Bisio visibilmente sciupato in collegamento dalla sua casa milanese. (ANSA).