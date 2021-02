Appello assessori a Draghi, far ripartire la cultura

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Gli assessori alla Cultura di 11 tra le principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Mantova, Firenze, Palermo e Bari, si appellano al premier Draghi "che nel suo discorso in Senato ha posto l'attenzione sulla necessità di far ripartire la cultura in Italia" perché si proceda al più presto a riaprire i musei anche nei week end e, gradualmente, tutti i luoghi della cultura.

Nel corso di un incontro in streaming gli assessori chiedono anche l'istituzione di un tavolo permanente presso il ministero e l'avvio di un 'protocollo condiviso' che garantisca le aperture "con un percorso programmato e certo". (ANSA).