Covid: Salvini, problemi ovunque abbia lavorato Arcuri

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "Non è possibile che noi siamo pronti e si debba partire a rilento perché non ci sono le dosi: hanno sbagliato in Europa o a sbagliare è stato Arcuri? Ci sono stati problemi sulle mascherine, sulla scuola, sui vaccini, sull'Ilva, tutti settori in cui ha lavorato il commissario Arcuri: mi sembra evidente cosa possa pensare di lui...": è quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto su Telelombardia. (ANSA).