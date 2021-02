Petrolio: in lieve rialzo a 60,35 dollari al barile

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - Quotazioni del petrolio ancora in lieve rialzo sul mercato after hour di New York dopo la chiusura di ieri sera a New York che ha registrato per la prima volta da 13 mesi un prezzo sopra i 60 dollari al barile. Il greggio Wti sale ora a 60,35 dollari al barile (+0,4%) mentre il Brent raggiunge i 63,71 dollari al barile (+0,5%).Ad incidere sui prezzi anche le bassissime temperature che hanno spinto i consumi negli Usa. (ANSA).