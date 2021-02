Monti, soluzione con Draghi grazie a Repubblica parlamentare

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "A volte dimentichiamo che la nostra Repubblica parlamentare ha la capacità di trovare soluzioni che altri ci invidiano: la possibilità di avere governi di unità nazionale". Così Mario Monti parlando in Senato.

"È una felice circostanza avere un uomo di questa qualità alla guida del governo. Oggi - ha aggiunto Monti rivolto a Draghi - entra in un Parlamento che ha discusso su identità nazionale e sovranità in Europa. Siamo stati oggetto di sperimentazioni di tante varianti e abbiamo visto che in Usa s'è certato una primazia senza averla trovata, anzi diminuendo la sua rilevanza nel mondo. Mi piacerebbe sentirla esortare noi tutti a non abbassarci usando solo noi, la frase della 'soluzione all'italiana', in senso peggiorativo. Nessuno all'estero lo dirà mai: ci inviti a cambiare il nostro linguaggio. Un augurio dal profondo del cuore di buon lavoro". (ANSA).