Governo: Renzi "Ora al volante c'è Draghi, io mi rilasso"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Il mio futuro? Intanto mi rilasso per qualche settimana. Ora il volante ce l'ha uno che sa guidare e questo mi tranquillizza". È quanto dichiarato dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di Porta a Porta su Rai 1.

"Draghi farà bene e secondo me Draghi è molto più politico di Conte - ha aggiunto il senatore -: ha fatto il segretario generale del Tesoro, il governatore della Banca d'Italia, il presidente della Banca centrale europea: è più politico di molti che lo hanno preceduto, quindi ha una capacità di amministrare la cosa pubblica in modo evidente. Non lo definirei un non politico, tutt'altro": Guardando al suo passato, Renzi ha notato che "quando fai politica, sia che tu vinca sia che tu perda è un'esperienza umanamente intensa: quella a cui sono più legato è il sindaco, quella più importante è il presidente del Consiglio, quella più difficile l'ultima operazione. Il cambio Conte-Draghi - ha spiegato l'ex premier - è in assoluto, nella mia esperienza politica, la cosa più difficile, incredibile e più utile al Paese che abbia mai fatto". (ANSA).