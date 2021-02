Tesoro, la domanda per i Btp sindacati supera i 100 miliardi

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La domanda per i Btp sindacati a 10 e 30 anni che il Tesoro sta emettendo ha già superato i 100 miliardi di euro, a testimonianza dell'appetito del mercato per il nostro debito con l'avvento del governo di Mario Draghi. Per il Btp a dieci anni la richiesta ha superato gli 85 miliardi di euro mentre per quello a trent'anni i 20 miliardi. (ANSA).