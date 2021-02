Su Disney+ arriva Star e annuncia 3 titoli italiani

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Dal 23 febbraio arriva in Italia Star, il sesto brand della piattaforma streaming Disney+ lanciata lo scorso anno (94,9 milioni di abbonati l'ultimo aggiornamento). Centinaia di nuovi titoli di film e serie per tutti i pubblici (con un sofisticato sistema di parental control) e produzioni originali. Tre i titoli italiani annunciati oggi nell'evento di lancio: la serie dalle Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek, 8 episodi che il regista sta preparando, l'attesa reunion di Boris, titolo cult che questa volta farà satira proprio sul mondo delle piattaforme e un mafia drama con un'inedita angolatura femminile, The Good Mothers.

