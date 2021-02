Morto neonato a Savona, ci sarà autopsia

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Un neonato nato lunedì è morto oggi alle 12.40 all'ospedale di Savona dopo un peggioramento delle condizioni dalle 8 di stamane. Nel corso della mattinata era stato posto in rianimazione ed è deceduto dopo quattro arresti cardiocircolatori. Lo rende noto la Asl 2 savonese. Il bimbo era venuto alla luce in casa a Cairo Montenotte il 15 febbraio alle 3.39 al termine di una gravidanza normale e con esami clinici negativi. Portato dal 118 è arrivato alle 5 in neonatologia in buone condizioni, lievemente ipotermico e un peso di 2,31 chili.

E' stato richiesto l'esame autoptico.

All'arrivo in ospedale ieri era stato posto nella termoculla e nel pomeriggio, viste le condizioni cliniche soddisfacenti e gli esami ematici normali, si era cominciato a lasciarlo con la madre durante riportandolo al nido alla sera, sempre rilevando parametri vitali e glicemia normali. Questa mattina all'ultima rilevazione di peso e parametri risultava in condizioni soddisfacenti, ed era stato portato alla mamma per la definitiva permanenza in stanza con lei.

Poco dopo le 8 la mamma ha riferito la comparsa di respiro alterato e quindi il neonato è stato ricondotto al nido e preso in carico dall'equipe medico infermieristica che rilevava parametri vitali normali. Sono stati quindi eseguiti in successione esami del sangue, posizionamento accesso venoso e avvio di supporto respiratorio per il progressivo peggioramento delle condizioni generali. Di seguito è stata avviata una doppia terapia antibiotica e rianimazione, fino alla necessità di intubazione e rianimazione cardiopolmonare. La rianimazione è poi proseguita in collaborazione con i colleghi della Rianimazione dell'ospedale S Paolo e quindi con gli operatori del Trasporto neonatale Gaslini. (ANSA).