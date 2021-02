Covid: quinta notte di feste di carnevale clandestine a Rio

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Per la quinta notte consecutiva, Rio de Janeiro, considerata la 'capitale' del Carnevale in Brasile, ha registrato feste clandestine e folle di persone senza mascherina, nonostante gli sforzi delle autorità locali per cercare di prevenire questi eventi e la diffusione del coronavirus.

La maggioranza dei balli illegali sono durati fino all'alba di oggi, secondo il portale di notizie G1.

È stato il caso per esempio di un club-ristorante in cima al Morro do Vidigal, una favela nel sud della città. Alle 6:30 del mattino (le 10:30 in Italia), centinaia di persone occupavano ancora diverse piste da ballo.

Dall'inizio dell'anno questi spazi sono stati banditi dal Comune di Rio e le discoteche possono lavorare solo con clienti seduti. Un elicottero della Tv Globo ha divulgato immagini in cui si vedono i tre piani del locale a Vidigal praticamente senza spazi liberi. (ANSA).