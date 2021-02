Covid: Grecia, forte nevicata ad Atene, vaccinazioni sospese

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Una forte nevicata ad Atene ha costretto oggi le autorità sanitarie greche a sospendere il programma di vaccinazioni nella capitale: lo riporta la Cnn.

"A causa delle avverse condizioni meteorologiche, tutte le vaccinazioni previste per oggi saranno posticipate in tutti i centri vaccinali di Atene", ha reso noto il ministero della Salute, aggiungendo: "I cittadini che avevano in programma la loro vaccinazione per oggi saranno informati della riprogrammazione del loro appuntamento".

I residenti della penisola attica sono stati invitati ad effettuare solo gli spostamenti essenziali a causa del maltempo.

