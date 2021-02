Birmania: Cina, il golpe non è quello che vogliamo vedere

(ANSA) - YANGON, 16 FEB - Il colpo di stato in Birmania "non è assolutamente quello che la Cina vuole vedere". Lo ha dichiarato l'ambasciatore di Pechino nel Paese sul sito dell'ambasciata. "Eravamo al corrente delle dispute interne sulle elezioni, ma non siamo stati informati in anticipo del cambiamento politico in Birmania", ha detto Chen Hai. (ANSA).