Usa: Lara Trump valuta la candidatura per il Senato

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Lara Trump, la nuora di Donald Trump, sarebbe pronta a candidarsi per il Senato in North Carolina. L'assoluzione dell'ex presidente all'impeachment e il voto a favore di una sua messa in stato di accusa da parte del senatore del North Carolina Richard Burr rendono infatti più probabile la candidatura di Lara Trump.

"Il mio amico Richard Burr ha appena reso Lara Trump la sua probabile sostituita in Senato se deciderà di candidarsi", afferma il senatore repubblicano Lindsey Graham.

La nuora di Trump non ha ancora scoperto le carte sul suo futuro ma una decisione è attesa nei prossime mesi e sarà probabilmente inserita nell'ambito di un ritorno coordinato sulla scena politica della famiglia Trump. (ANSA).