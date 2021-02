Sci: P.Chigi,provvedimento Speranza condiviso nel governo

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La decisione sugli impianti di sci è stata condivisa nel governo. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi interpellate dall'Ansa.Le stesse fonti rimandano alla nota diffusa dal ministero della salute in cui si ricorda che "il provvedimento tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall'Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante UK e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi.

La preoccupazione per la diffusione di questa e di altre varianti del virus SARS-CoV-2 ha portato all'adozione di misure analoghe in Francia e in Germania".

Nella nota della Sanità si ricorda che sono previsti, "al più presto", ristori per il settore. (ANSA).