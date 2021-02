Petrolio: greggio WTI torna sopra i 60 dollari al barile

(ANSA) - HONG KONG, 15 FEB - I prezzi del petrolio degli Stati Uniti hanno superato i 60 dollari al barile per la prima volta in più di un anno, alimentati da preoccupazioni per le forniture. Il Texas è colpito da una grave ondata di freddo e i commercianti avvertono che questo potrebbe comportare un calo della produzione.

Il West Texas Intermediate è salito del 2,19% a 60,77 dollari sui mercati asiatici, al massimo dal gennaio dello scorso anno, prima che il mercato petrolifero crollasse a causa della pandemia di coronavirus. (ANSA).