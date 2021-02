M5s: blog Stelle, domani voto su Statuto e governance

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Dalle 12 di domani martedì 16 febbraio fino alla stessa ora di mercoledì 17, l'assemblea degli iscritti M5s è chiamata in seconda convocazione sulla piattaforma Rousseau a votare per la modifica dello Statuto M5s e quindi anche la parte relativa alla nuova governance collegiale. In questa seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e l'esito è rimesso alla maggioranza dei voti espressi. (ANSA).