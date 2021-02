Governo: Fedeli (Pd), assenza donne schiaffo a nostra storia

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "In Parlamento abbiamo lavorato perché nel piano per il recovery fund la parità di genere fosse trasversale a tutte le misure. L'assenza di donne dem nella squadra di governo è uno schiaffo a questo impegno e alla storia Pd". Lo ha detto la senatrice Pd Valeria Fedeli a Rai Gr Parlamento.

"Il riconoscimento e l'inclusione delle competenze femminili, la parità di genere a tutti i livelli, cariche e organismi è principio fondativo di un partito che sia davvero democratico, innovativo, capace di segnare e guidare il cambiamento. Giorgia Meloni - ha aggiunto ancora la senatrice dem - è un'avversaria politica ma sono contenta che negli altri schieramenti ci siano donne leader. Mi dispiace invece che nel governo Draghi ci siano poche donne e quelle che ci sono siano, quasi tutte, in ministeri senza portafoglio". (ANSA).