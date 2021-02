Covid: prime consegne Pfizer in Nuova Zelanda e Australia

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La Nuova Zelanda e l'Australia hanno ricevuto le prime consegne dei vaccini anti Covid prodotti dalla Pfizer, rispettivamente 60mila e oltre 142mila dosi: lo hanno annunciato i rispettivi premier, secondo quanto riporta la Cnn.

In Australia le vaccinazioni cominceranno il 22 febbraio, mentre in Nuova Zelanda sabato prossimo.

Oltre al vaccino Pfizer, l'Australia ha raggiunto accordi per l'acquisto di 53,8 milioni di dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca e 51 milioni di quello prodotto dalla Novavax, ma questi ultimi due non sono stati ancora approvati dalle autorità. (ANSA).