La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Torna l'Ebola in Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. "Siamo di fronte a un'epidemia", ha assicurato il capo dell'agenzia sanitaria della Guinea Sakoba Keita, dopo un incontro sull'emergenza nella capitale. A far scattare l'allarme la scoperta ieri di sette casi confermati, con tre morti, i primi decessi in cinque anni causati dalla febbre emorragica. "Questa mattina molto presto - ha aggiunto - il laboratorio di Conakry ha confermato la presenza del virus Ebola". Immediato l'intervento dell'Oms, che ha assicurato "rapida assistenza" alla Guinea. (ANSA).