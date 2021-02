Ecuador: elezioni, si riconteranno voti di 17 su 24 province

(ANSA) - QUITO, 12 FEB - Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell'Ecuador ha annunciato a Quito che al termine dell'incontro ieri fra i candidati Guillermo Lasso e Yaku Pérez è stato deciso un nuovo conteggio dei voti espressi in 17 province nelle elezioni presidenziali di domenica scorsa.

Si tratta, ha dichiarato la presidente del Cne Diana Atamaint, del 100% dei voti della provincia di Guayas e del 50% di quelli di altre 16 delle 24 province ecuadoriane, non ancora specificate.

"Vogliamo dare sicurezza alla cittadinanza - ha ancora detto Atamaint - e per questo insieme all'Organizzazione degli Stati americani (Osa) abbiamo facilitato questo accordo" che deve stabilire chi, fra il conservatore Lasso (19,74%) e l'ambientalista indigeno Pérez (19,38%), passerà al ballottaggio per sfidare l'11 aprile il candidato progressista Andrés Arauz (32,7%). (ANSA).