Vaccini: Sassoli, senza Ue vinceva legge del più forte

(ANSA) - BRUXELLES, 12 FEB - "Se non ci fosse stata l'assunzione di responsabilità per tutti" da parte della Commissione europea nella corsa ad assicurarsi il vaccino, "cosa sarebbe successo? Avrebbe prevalso la legge del più forte e non è l'Ue che vogliamo": lo ha detto il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, rispondendo a una domanda sugli errori di Bruxelles nella gestione dei vaccini.

Sassoli ha ricordato che, come dimostra il Recovery fund firmato oggi dalle tre istituzioni Ue, "noi continuiamo a dire che lavoriamo per tutti". (ANSA).