Ue,relazioni Mosca ai minimi,non serviva Lavrov per capire

(ANSA) - BRUXELLES, 12 FEB - "Le relazioni tra l'Ue e Russia sono ad un punto basso. Non abbiamo bisogno di un'intervista del ministro degli Esteri per capire come Mosca vuole condurre le relazioni con l'Ue. Lo abbiamo capito da come ha risposto all'iniziativa dell'Alto rappresentante quando ha cercato di invertire la tendenza negativa". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, dopo le dichiarazioni di Lavrov. "L'Ue vuole relazioni di buon vicinato - ha detto -.

La Russia ha indicato di non voler andare in questa direzione con vari messaggi". (ANSA).