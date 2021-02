Stilista impiccata: Cassazione, bocciato arresto compagno

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Milano per chiedere di annullare il provvedimento con cui lo scorso ottobre il Tribunale del Riesame aveva rigettato la richiesta del carcere per Marco Venturi, accusato dall'allora pm Gianfranco Gallo di aver ucciso la sua fidanzata Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata a un albero nei giardini di piazza Napoli nella notte del 31 maggio 2016.

E' la terza volta che viene rigettata la richiesta di arresto per l'uomo. Il primo no era arrivato dal gip circa un anno fa.

(ANSA).